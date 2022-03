Qué dijo Malena Guinzburg tras quedar afuera de la final de MasterChef Celebrity

Este domingo, Malena Guinzburg debió abandonar MasterChef Celebrity luego de que su preparación no lograra convencer al exigente jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. El desafío de la velada fue simple: realizar un plato libre.

La comediante optó por preparar una comida que le realizaba uno de sus familiares más queridos, su abuela. Así fue que puso manos a la obra y presentó purpetas de ricota, queso, hierbas y salsa bolognesa. Su plato la ubicó en el último lugar y quien se llevó todos los aplausos fue Denise Dumas, que presentó costillas de cordero, carpaccio de hongos e higos, salsa de jerez y puré de zanahorias con curry.

Al conocer la decisión de los chefs, Guinzburg dijo unas palabras. "Es difícil entrar a un grupo tan consolidado. La pasé espectacular y horrible, pero aprendí un montón", expresó y sumó: "El jurado todo el tiempo está tratando de enseñar, y lo hacen. Los admiro y los quiero, porque yo también me divertí con ustedes".

Luego de su salida del reality gastronómico más visto de la pantalla chica y tras haber quedado afuera de la gran final, Malena compartió una publicación en sus redes sociales. La actriz subió una fotografía suya luciendo el delantal negro de la competencia junto a un hermoso texto.

"Y así me voy, llorando y riendo al mismo tiempo, como suelo hacer yo. Fue hermoso haber participado en MasterChef Argentina. Aprendí un montón, no sólo a hacer comidas que ni sabía que existían, sino que fue un Master en todo", comenzó diciendo.

Y continuó: "Gracias a TODA la gente que labura en el programa porque son lo más. Y los participantes que me trataron como una más, no como la que llegaba con el reality empezado. Me fui con palabras hermosas de todo el equipo, delante y fuera de cámara. Eso es lo más lindo, posta ese es el premio. El jurado que me tuvo una paciencia enorme, gracias Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular (y perdón por los zapallitos, entre otras cosas)".

"Santiago del Moro me invitaste a jugar desde el día uno, ¡gracias! Mis compañeros que son lo más, de verdad. Producción, técnicos (los cámaras, que no me podían decir nada pero se les notaba la desesperación y las ganas de ayudar cuando veían que me estaba mandando una cagada grande), a todxs: ¡¡¡GRACIAS!!!", agregó.

Malena Guinzburg en MasterChef Celebrity

Finalmente, cerró: "Y al público sobre todo, ¡¡¡gracias!!! Me voy feliz".