Mica Viciconte se consagró campeona de Masterchef Celebrity tras superar en una reñida final a Tomás Fonzi. Además del trofeo, la ganadora se hizo de un premio de un millón y medio de pesos. Rápidamente recibió el abrazo de Fabián Cubero y de sus hijastras que se encontraban en el estudio. "Las cosas con sacrificio, esfuerzo y perseverancia, se pueden", cerró Mica emocionada.

"Nunca estuve en una competencia con tanta buena onda. Es rarísimo. Lo disfruté, me llevo amigos. También que mi familia me acompaña y son parte de mi familia", comenzó diciendo. "Viene un bebé en camino, que es algo que deseé hace mucho.... le dedicó el premio “a mi familia y a mi hijo que va a venir", finalizó entre lágrimas.

La última noche del reality culinario comenzó pasadas las 23 hs del lunes. La gran final había empezado el domingo, cuando tuvieron noventa minutos para cocinar un menú de tres pasos ante la atenta mirada de los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Lo primero que entregaron ambos y al mismo tiempo fueron las entradas de sus menúes de tres pasos. Mica presentó unas vieras gratinadas con salsa monray, alioli y queso parmesano. "Es un super clásico lo que hiciste. La salsa es muy representativa. Está muy bien ejecutada. Es muy rica en el paladar esta combinación. Lo único que cambiaría es la salsa, que la pondría arriba. Es un muy buen comienzo", la calificó Betular. Por su parte, Donato opinó: "Muy cremoso, delicado. La salsa la hubiera puesto debajo, como una sorpresa. De gusto, está muy rico".

Por último, habló Martitegui: "Está muy bien hecho, me conecta con el lugar del que venís. Me parece que ahí está. Está muy bien interpretado, aunque no le hubiera puesto el fuego nunca", le dijo con respecto a una vela que le aportó a la presentación.

Al momento en que presentaron los platos principales. Mica fue en primer lugar con mollejas y langostinos grillados con un puré de coliflor y echalote con una reducción de salsa de hongos y ajo negro. "Bien preparados los langostinos. Esta molleja la cocinaste muy bien. La salsa me llamó mucho la atención y me cerró el plato. El puré de coliflor tiene el terciopelo que nuestro amigo Martitegui siempre exige", opinó Donato.

"Sos una luchadora y vas por la técnica, por el esfuerzo, por la calificación. El plato es muy complejo de hacer y está muy bien. Cuando lo comés, se siente el mar, se siente la tierra... Felicitaciones”" le dijo Martitegui. "Es un juego de texturas impecable, Viciconte", cerró Betular.

Finalmente llegaron los postres. Viciconte presentó un cremoso de chocolate, 70% cacao, con una teja coral y una salsa de frutos rojos. "Quería pedirles 10 kilos de esta salsa, que está buenísima", bromeó Donato. "Me encantó. La salsa está simple pero se acompaña muy bien, está muy balanceada. Muy bien ejecutada", completó su devolución el italiano.

"Te vi moverte como una profesional con el postre", halagó Martitegui. "No tiene un grumo la mousse. Esto es mucho sacrificio, mucho estudio y mucha voluntad, en ambos casos. Son dos experiencias gastronómicas impecables", dijo Betular.

"Ambos se merecen este premio y antes de comunicarlo les queremos agradecer por honrar este oficio que tanto amamos", finalizó Betular antes de dar el veredicto con el que terminó la tercera temporada de Masterchef Celebrity.