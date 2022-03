Brenda Asnicar explicó por qué la policía de Miami la quiso llevar detenida

Brenda Asnicar salió al cruce de todas las versiones que indicaban que la policía de Miami había intentado llevársela detenida luego de haber protagonizado un escándalo en un exclusivo restaurante.



Molesta por la información que había dado la periodista Laura Ubfal en Intrusos, la actriz realizó un fuerte descargo en Instagram, donde buscó aclarar lo sucedido y alertar que iniciará acciones legales.



“No es mi estilo responder a quienes, por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca alimentar esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco”, comenzó diciendo Asnicar en una historia de Instagram.







“Me encontré en una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programas dedicados al espectáculo, luego replicado en algunas páginas web de otros medios, una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me sucedió el día jueves 24 de marzo en un restaurante de Miami”, continuó.



Luego, en otra historia, Brenda hizo foco en aclarar qué fue lo que ocurrió en Estados Unidos. “Ese día fui con una amiga a tomar algo a un bar de la Avenida Collins. Nos pidieron el documento para vendernos una copa de vino. Así son las normas en USA y está muy bien. Pero no les sirvió el documento argentino que portaba para mostrar en estos casos y me pidieron el pasaporte que no llevaba conmigo por motivos obvios de seguridad”, arrancó la explicación.



“Sí tenía fotos del mismo y también el registro de conducir y otros documentos que acreditan mi identidad, mi mayoría de edad y otros datos personales. Se los mostré, pero no les resultó suficiente. A partir de allí, todo se tornó raro y con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores del lugar”, agregó.





“Pedimos hablar con el responsable del bar y, ante la negativa, preguntamos el nombre de la persona cuya actitud discriminatoria provocó la situación para dejar asentada una queja por el maltrato recibido, pero se negaron”, contó Asnicar.



Por último, en una tercera historia adelantó que iniciará acciones legales contra quienes, a su entender, buscaron perjudicarla. “He dado instrucciones a mi abogado, el doctor Gabriel Maspero, para que sean iniciadas las acciones legales que pudieran corresponder contra quien busque intencionalmente dañar mi imagen y honor contando mentiras o falsedades”, cerró.