El dolor de Brenda Asnicar: quien fue la importante persona de su vida que la traicionó

Brenda Asnicar supo construir una consolidada carrera en el país, aún durante todos los años que vivió en el exterior y que se mantuvo alejada de los medios locales. La artista además se mostró siempre muy activa y presente en redes sociales, donde cosecha más de un millón de seguidores.

Es ahí mismo donde la ex Patito Feo suele mantener a sus fanáticos informados sobre cada paso de su vida y eso hizo en las últimas horas con una situación en particular que la tiene bastante mal.

Mientras vive un apasionado romance con el polista estadounidense Adam Justin tras separarse abruptamente de Duki, el trapero del momento, Brenda Asnicar sufrió una fuerte traición por parte de alguien de su círculo íntimo.

"La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos, hablando. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarle margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please”, escribió la actriz en sus historias de Instagram.

Luego continuó sus declaraciones en otra publicación y sumó: "Boluda nunca fui y siempre intuyo y a la larga o a la corta aunque las decepciones duelan, me doy cuenta de quién es quién”.

De esta manera, Asnicar detalló y dejó en evidencia que alguien de su círculo de amigos a quien le permitió entrar a su casa y le brindó su confianza la traicionó robándole frente a sus narices. Además aseguró que otras personas se han mostrado interesadas en “sus dolores” para después sacarlos a la luz.

"Personajes que con la excusa de estar cerca se creen que pueden opinar sobre mi vida privada con personas que ni me conocen. Fuck a todos esos porque cada día soy más fuerte. A todos les doy la espalda”, cerró su publicación Brenda.

Lo cierto es que en ningún momento la artista mencionó a quién o quién estaban destinadas aquellas fuertes palabras, pero demostró claramente que los culpables de tales acusaciones le hicieron muchísimo daño.