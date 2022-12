Cari Nara habló del reencuentro entre Andrés Nara y Nora Colosimo: "Parecía una..."

Hace unas semanas, Andrés Nara volvió a retomar el vínculo con su hija Wanda Nara, con quien estuvo distanciado durante casi ocho años. Por ese conflicto, había sido señalada Carina Tononi, como la responsable.

Sucede que Cari Nara comenzó a salir con Andrés Nara en el año 2013, cuando él acababa de separarse de Nora Colosimo, la madre de sus hijas, en medio de rumores de infidelidad.

En aquel momento, había trascendido que a Wanda Nara no le había gustado para nada que su padre le cediera el apellido que ella había llevado a la fama, para que ella pudiera triunfar en el mundo de la música.

A esa incomodidad, había que sumarle cuando Andrés Nara anunció el embarazo de Wanda con Mauro Icardi antes de que ella decidiera hacerlo público. Y, como si eso no hubiese sido motivo suficiente para hacerla enojar, él siguió apoyando a Maxi López.

No obstante, el tiempo hizo lo suyo y las heridas se curaron, por lo que Wanda Nara logró, en Nochebuena, reunir en su casa a sus padres. “Con Nora estamos bien, nos mandamos mensajes y estuvimos juntos, lo que es muy raro. Estaba Zaira con los chicos. Wanda con los otros cinco”, contó Andrés emocionado con Socios del Espectáculo.

La pregunta es: ¿qué hizo Cari Nara mientras Andrés estuvo pasando la Navidad con su ex esposa? “Yo la pasé muy tranquila, demasiado para mi gusto. Estuve con mi hija y un amigo de la familia cenando en casa. Y, cuando terminamos de brindar, me fui a tomar algo por ahí. Mientras tanto me llegaban historias de Instagram con lo que pasaba en la casa de Wanda y la verdad es que me pareció un sueño”, confesó la cantante en charla con Teleshow.

“Después de tantos años en los que yo estuve con Andrés y él no se hablaba con Wanda, ver esa postal de los dos juntos, con Zaira, con sus nietos y con la madre de sus hijas, fue como estar frente a una foto vintage. Y me pareció buenísimo”, expresó Cari Nara.

“Ver a todos los chicos cantándole el feliz cumpleaños, de corazón, fue muy emocionante. Yo estoy muy contenta por él. Y, además, siento que me saqué un peso de encima, porque de alguna manera sentía que no se hablaban porque estaba yo en el medio. Era inevitable sentirme culpable. Así que verlos juntos fue fantástico para mí”, agregó.