Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira, presentó a su nueva novia

Acostumbrado a que las noticias relacionadas a su familia pasen por sus hijas Wanda y Zaira, casi siempre con escándalos, ahora Andrés Nara sorprendió al presentar en una entrevista a su nueva novia.



En una nota con Intrusos, Andrés Nara se mostró acompañado de una bella morocha. “Mirá Andrés Nara, eh”, le dijo el cronista. “Ella es Maca. Nos conocemos hace mucho tiempo”, comentó el padre de Wanda y Zaira Nara.



“¿Y esta relación cercana es desde hace cuánto…?”, quiso saber el periodista. “Bueno, ahora creo que está embarazada. No, es un chiste. Somos muy amigos”, bromeó Andrés Nara, mostrándose muy feliz.



En otro tramo de la nota, fue consultado sobre su relación actual con sus hijas. “Estoy muy bien, en un momento divino. Estamos arreglando el tema con Wanda, con Zaira siempre bien”, aseguró.



Por otra parte, en cuanto a su ex pareja, Nora Colosimo, comentó: “Con Nora estamos más o menos ahora. Tuvimos una discusión hace un año, no fue una discusión muy pesada, pero no hablamos más”.



Asimismo, se refirió a los comentarios que aseguran que Wanda Nara no se llevaría de la mejor manera con su madre. “Lo que pasa es que las dos dependen una de la otra”, explicó Andrés Nara.





Como era de esperarse, el padre de Wanda Nara fue consultado sobre el supuesto romance de la empresaria con L-Gante. “Al principio me descolocó porque no veía ni de un lado ni del otro el target. Pero Wanda se adapta a todo. Ella es un poco todo. El chino es un genio”, expresó Andrés.



Por último, sobre su vínculo con Mauro Icardi, reveló que “siempre costó” porque “la relación arranco mal con él”. En ese sentido, hizo diferencia con respecto a Maxi López. “Con Maxi sí, lo aprecio mucho. En su momento tuvimos mucha afinidad. Hace rato que no lo veo porque anduvo por Inglaterra”, aclaró.