Andrés Nara reveló la verdad de por qué Mauro Icardi lo odia: “Se enojó porque…”

La historia entre Andrés Nara y Mauro Icardi dista de la armonía, de una relación simbiótica entre un suegro y yerno que comparten tiempo familiar, que se reúnen para disfrutar de momentos felices. El padre de Wanda Nara hace tiempo que se encuentra lejos de su hija y sus nietos.

Siempre se ha instalado la teoría de una sinergia, de un respeto recíproco entre el mediático y Maxi López, quienes lucían con otro tipo de vínculo, mucho más granítico y de ida y vuelta. Incluso se especuló con que Andrés nunca aceptó el origen del noviazgo de la influencer con el futbolista del PSG.

En los últimos días apareció la gran verdad, se logró acceder al punto cero, a ese episodio que marcó para siempre la enemistad entre Nara y Mauro. Y la trama se remonta a muchos años atrás, a un hecho en particular que terminó por quebrar lo que era un lazo endeble.

Resulta que el mediático se sentó en un móvil con Intrusos, en una charla en la que abordó muchas temáticas de su vínculo tirante con Wanda, con todo lo que atravesaron en todo este tiempo, en el que prácticamente ya no se encuentran, ni transitan por ninguna experiencia en conjunto.

En esa charla, Andrés reveló toda la verdad del origen de su mala onda con Mauro: "Es verdad que a mí se me escapó el embarazo, y pedí perdón. Pobrecito, y que en paz descanse, fue con Icardi". Todo se remite a la filtración de la primera hija del matrimonio.

"Todos me felicitaban que iba a ser abuelo de la primera nena de Mauro. Cuando me lo preguntan, yo no tenía la fluidez de la relación con Wanda, pero hablábamos, y dije 'quedó descolocado. Soy el abuelo y no sé'. Entonces dije 'sí'. Y lo mío, cuando estaba en duda, formalizó el embarazo", añadió.

Respecto al dolor interno de no ver a sus nietas, de no poder divisar su crecimiento, Andrés focalizó en la influencia negativa del futbolista, además de la decisión que ejecutó Wanda hace tiempo. Así como Marcela Tauro clarificó: "Icardi no hace mucho para acercarlo a Wanda".

¿Qué dirá la blonda sobre esta revelación de su padre? ¿Existirán posibilidades de una reconciliación? Por el momento, Andrés sorprendió al transmitir ese punto de conflicto.