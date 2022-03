Andrés Nara y su picante opinión sobre la China Suárez: “Reconozco que es una…"

Ya pasaron varios meses desde que explotó el Wandagate, lo que significó el escándalo más impactante de la farándula argentina del 2021. Sin embargo, las repercusiones de aquella historieta parecen nunca acaban y ahora quien salió a hablar del tema fue Andrés Nara.

La historia de película protagonizada por Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi desató una interna total en el medio, con posturas encontradas, muchos secretos que no se dicen y algunas amistades rotas. La actriz quedó como la mala de la novela y pocos fueron los que pusieron en tela de juicio al futbolista, que era quien estaba casado y tenía una familia que cuidar.

Ahora que parecía que todo ese alboroto que ocasionó el Wandagate estaba quedando en el olvido, salvo algunas frases polémicas que se dijeron en las últimas horas, donde aseguraron que la China Suárez estaba obsesionada con Wanda Nara y quería tener un hijo con Mauro Icardi, el padre de la empresaria, Andrés Nara, rompió el silencio.

Es de público conocimiento que el padre de Wanda y Zaira está distanciado desde hace un tiempo de su hija mayor, pero eso no fue barrera suficiente para evitar meterse en el escándalo que lleva el nombre de su primogénita. En diálogo con Diario Argentino explicó por qué no había hablando hasta ahora y lo que piensa.

"No me metí y no me voy a meter porque lo que pasa en una pareja, lo saben ellos. Wanda es inteligente, muy capaz, lo saben todos. Si decidió seguir, será porque vale la pena”, dijo el empresario.

Además opinó sobre que la mediática haya perdonado a su marido y siga con él: "La verdad es que si ella sigue, es porque lo conoce, por el tiempo que estuvieron juntos, porque debe saber si estuvo o no estuvo, lo que hizo o dejó de hacer. Repito, es híper inteligente y no necesita que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Ni siquiera yo que soy su papá”.

Pero lo más impactante de aquel diálogo, fue la opinión que tiene Andrés Nara sobre la China Suárez: "No es de mi agrado aunque reconozco que es una chica linda, como tantas”.

“No creo que esté bien la manera en que se maneja y se manejó, estoy en desacuerdo totalmente pero lo digo como un hombre ajeno a todo. La belleza te da cierto poder, lo tenés que saber y manejarlo para no afectar a nadie. Pero repito, quiero ser cuidadoso porque ella es una dama y él tiene una familia. Ella sabrá lo que tiene que hacer, es su vida”, confió el padre de Wanda Nara.