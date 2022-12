Wanda Nara se reconcilió con Andrés, su papá: las primeras fotos con sus nietas

Wanda Nara sorprendió a todos hace algunas horas al revelar que se renconcilió con Andrés Nara, su padre. Fue la empresaria quien compartió una serie de fotos de sus hijos junto a su abuelo. Cabe recordar que Isabella y Francesca no lo conocían ya que la blonda no tenía relación con él desde hace años.

Fue el padre de Wanda quien hace meses habló del escándalo de su hija con Mauro Icardi y la China Suárez por su affaire: "Me enteré. Ese tipo de noticias son muy desagradables y se potencia mucho más porque se refiere mi hija. Cuando hay hijos de por medio todo es horrible".

"Tengo entendido que se filtró una llamada y mucho más no sé. Yo no tengo contacto con ella. Lo que único que puedo decir es que lo que ella necesite, sabe que yo estoy para lo que sea y que puede contar conmigo", agregó Andrés Nara hace meses en diálogo con La Once Diez.

Además reveló cómo es su vínculo con Mauro Icardi: "No tengo una relación fluida con él y tampoco voy a hacer mucho para cambiarlo, más allá de que es el marido de mi hija". Mientras que Wanda Nara había contado el motivo por el que no se hablaba con su padre.

"Eligió mantener las relaciones comerciales con mi ex, hacer comentarios dolorosos y defenestrar a Mauro, un hombre íntegro que se hizo cargo de mí y de mis chicos, que sentirse orgulloso de mi lucha", contó. Sin embargo, dejaron de lado las diferencias y hoy todo marcha bien entre ellos.

Cabe recordar que hace algunos días fue el cumpleaños de Wanda Nara y Andrés no estuvo presente. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención fue que Mauro Icardi estuvo en el festejo de la empresaria en medio del divorcio. De hecho, fue Ana Rosenfeld quien confirmó la separación.

Mientras que L-Gante por su lado decidió salir a saludar a Wanda Nara con un dulce mensaje mediante su cuenta de Instagram y una foto juntos: "Feliz cumple reina".