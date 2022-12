Cari Nara y Andrés Nara no ven del mismo modo la relación que hoy los une. O así quedó en claro en Intrusos tras el tenso momento que vivieron al aire. Mientras ella aseguraba que estaba muy bien con el papá de Wanda y Zaira, él llamó por teléfono y aclaró algunas cuestiones.

El incómodo momento que se vivió en Intrusos entre Cari Nara y Andrés Nara

"No niego una relación de amistad, de que vimos el partido juntos, y vino a la pileta de mi casa, sí. Pero estar de novios es un título que yo no lo tengo con ella. La aprecio, estábamos distanciados, y nos reconciliamos de esa distancia", explicó Andrés Nara.

Y para sorpresa de ella, agregó: "Yo estoy conociendo otra chica, cada uno tiene una libertad absoluta de hacer lo que quiera". Al oírlo, Cari indicó: "Yo no dije que estábamos de novios, dije que nos estábamos viendo. Y tranquilo porque no voy a hablar de nada".

Los Nara no dejan de dar de qué hablar. Hoy, Wanda se encuentra en el centro de todas las miradas por su matrimonio con Mauro Icardi. Tras un fallido intento de reconciliación en las Islas Maldivas, ella regresó a Buenos Aires y dio señales sobre un amorío con L-Gante.

Por esto, Guido Icardi, su ex cuñado, manifestó: "Qué asco de ser vivo. Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale".

Noticias Relacionadas A 6 años de su muerte, el emotivo video que Nicolás Vázquez le dedicó a su hermano

Andrés Nara y Wanda Nara

Luego, dijo: "Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía, a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mi también, ah no que no me saca un euro".