Cómo era la relación de Wanda Nara y la empleada que filtró su audio

"Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", se la escucha decir a Wanda Nara en el audio que se filtró a los medios.

Quien se encargó de que el mensaje de voz circulara por los medios fue su empleada, quien la acusa de deberle meses de su sueldo y de tenerla "presa" en Milán. Sobre este tema, Wanda expresó: "Me sorprende un montón. Me parece rarísimo. Ella conmigo tiene otra relación, me parece muy raro todo lo que salió".

Y agregó: "Me duele mucho lo que dicen porque tengo un montón de gente que trabaja para mí. Sobre todo con ella, que tenía una relación muy linda, casi familiar. Me sorprende muchísimo pero bueno, es una traición más".

Wanda Nara y Mauro Icardi

"Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y están todos en buenas condiciones y en orden. Tampoco soy yo la que se encarga de todos los empleados, tengo una secretaria que se ocupa de todo eso. Lo primero que hice fue hablar y comunicar el deseo de ella de volver. Automáticamente se le sacó un pasaje y me dijo que estaba muy angustiada por los medios y por todo lo que estaba pasando", sumó.

Acerca del vínculo laboral que mantiene con Carmen, contó: "Es una señora que trabajó conmigo y después, por un motivo personal que no voy a decir, dejó de trabajar conmigo. Una amiga de ella me mandó una foto de Carmen, que es esa que circula, donde se la ve accidentada, diciéndome que la única que la podía ayudar era yo y le compré un pasaje. Ella me dijo que no tenía familia, que no tenía a nadie en el país. La traté de ayudar para que estuviera bien. Le gustan los animales y está en mi casa de campo, como ella quería. Ella quería mucho a mis hijos y a mí".

Wanda Nara

Por último, la esposa de Mauro Icardi, indicó: "Ella tenía gastos de 600 euros por mes de alimentos para una sola persona. Eso lo pagaba con una tarjeta de crédito. Vos dijiste que no tenía comida y por suerte, había una tarjeta de crédito donde ella gastaba 600 o 700 euros por mes, en lo que quería. Eran sus gastos personales pero el pago era aparte. Estamos hablando de una cifra importante".