Cuál es el mayor orgullo hoy de Flor de la V

Este año, Flor de la V asumió un nuevo desafío en su carrera: conducir Intrusos. Las críticas por su rol en el ciclo de América TV no demoraron en aparecer y ahora, en diálogo con La Once Diez, reflexionó sobre el tema y no le dio trascendencia a quienes opinan sobre su trabajo.

"Siento que pudimos hacer algo distinto con Intrusos, siento que es abismal la diferencia de cómo presentamos los temas, cómo los vendemos, cómo estoy parada. Y también me pasa cuando veo la evolución de mí misma al frente del programa", expresó en el ciclo radial.

Flor de la V

"El resultado tuvo que ver con el trabajo en equipo y la convicción de ir todos juntos para el mismo lado", manifestó y añadió: "Yo misma empecé con una audiencia y la duplicamos, porque trabajamos incansablemente".

Además, reconoció que "mucha gente no está feliz con que yo esté ocupando este lugar" e indicó: "Estoy acostumbrada a que eso genere reacciones, y no dejo de ser una actriz que además es Florencia de la V, y los ataques y las críticas pueden venir por ahí".

Florencia de la V en Intrusos

Por último, habló de aquello que hoy más la reconforta. "Disfruto de verdad todo, pero sobre todo el lugar que toma mi voz en la comunicación, siento que puedo hacer un aporte en la diversidad, en la perspectiva de género, con abrazar las disidencias, con plantarme sobre ciertos temas, tener miradas diversas e inclusivas, es mi mayor orgullo", cerró Flor de la V.