Flor de la V lanzó una bomba sobre lo que pasó en Gran Hermano

Gran Hermano continúa dando de qué hablar. No por nada es hoy uno de los contenidos más vistos de la TV argentina. Ahora, mientras debatían en Intrusos sobre diversas polémicas que surgen en el reality de Telefe, Flor de la V lanzó una bomba.

"Yo les voy a contar algo que sucedió", comenzó diciendo la conductora del ciclo de América TV. "Cuando salió Holder pasó algo que a la producción de ‘Gran Hermano’, los dejó medio sorprendidos, porque fue como que el juego por un momento se estancó…pero, de golpe se destaparon Agustín y Coti con esa estrategia", continuó.

Coti y Agustín de Gran Hermano

Y siguió el relato. "De golpe, Coti se convirtió en una gran jugadora, una gran estratega. Y hay algo que a mí, particularmente… no puedo contar mucho porque si no es como que mando al frente a la fuente… pero, voy a utilizar a un ex participante del reality, Damián Fortunato", añadió.

"Él cuando estuvo acá contó que cuando entraban al confesionario les sembraran la semilla de la duda de ciertas cosas. Pero, según dicen, habría trascendido, hay un pajarito suelto en Telefe que dice que eso pasaría con Agustín y Coti", expresó al aire de la V.

Flor de la V

Finalmente, señaló: "Porque hay algo qué pasó y es que ellos empezaron a mover el avispero, pero con mucha conciencia de lo que está pasando adentro y afuera. Entonces, da la casualidad, justo... ¿Quién va al supermercado a hacer las compras? Ellos dos, que hicieron la peor compra que pudieron haber hecho. Es para generar... ¡Ellos están dispuestos a todo por el juego!".