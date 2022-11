Telefe arrasó con el rating en la tercera gala de eliminación de Gran Hermano

Ya son tres los participantes que están afuera de la casa de Gran Hermano. El público está atento a todo lo que sucede en el reality de Telefe y no perdona muchas de las malas actitudes de quienes están adentro del programa. Es por eso que ya decidieron sacar del juego a Tomás, Martina y ahora, a Mora.

En placa estaban: Agustín Guardis, Walter Alfa Santiago, Juan Reverdito y Mora Jabornisky. "No estoy nervioso", reconoció Alfa al comienzo de la emisión. Mora, manifestó: “Yo sigo cagada en las patas, no me quiero ir”. Juan, indicó: “Confiando en que va a salir como la semana pasada”. Y Agustín confesó: “Ahora están empezando los nervios. Enfrento otra placa con mucha fe”.

El primero en ser salvado fue Alfa, que obtuvo solo el 6,72 %. “Le quiero agradecer a toda la gente que está afuera”, expresó al aire. Luego, fue el turno de Agustín que, hasta ese momento de la noche, solamente tenía el 9,93 % de los votos. "Estoy recontra contento de sentir el apoyo de la gente", afirmó.

Mora de Gran Hermano

Finalmente, Mora quedó afuera de GH por haber recibido el 60,07% de los votos, mientras que Juan, el 39,93%. La joven se tomó unos minutos para despedirse uno por uno de los hermanitos mientras que el dueño de la casa, insistentemente, le recordó que ya era momento de retirarse.

En una velada que mantuvo a miles y miles de televidentes expectantes delante de las pantallas, Telefe arrasó con el rating. El ciclo del canal de las tres bochas llegó a 23.4 puntos.