Jorge Rial habló sobre la voz de Gran Hermano

Gran Hermano no lleva ni dos semanas al aire aún y ya es todo un éxito. En estos momentos, no hay en Argentina quien no hable de lo que sucede en la casa más famosa de la televisión. Esta edición está conducida por Santiago del Moro, anteriormente estuvo Soledad Silveyra y, los últimos años, Jorge Rial.

De hecho, fue él quien ahora se refirió al tema del momento e hizo un comentario en Argenzuela sobre la voz de GH. "La voz de Rodolfo Valss es la histórica de ‘Gran Hermano’", señaló y continuó: "Él está en las galas. Es decir, lo que sale oficialmente está él, pero después hay distintos locutores. Por eso, lo pibes la primera vez que escuchan otra voz de ‘GH’ se desconciertan, pero después se acostumbran".

Agregó: "Es más, los participantes se hacen cómplices de acuerdo al ‘Gran Hermano’. A Rodolfo le tienen miedo porque saben que es el capo y que eso sale al aire, con los otros no".

Santiago del Moro al frente de GH 2022

Sobre su desvinculación del ciclo del canal de las tres bochas, poco tiempo atrás, Rial expresó: "Gran Hermano necesita otro estilo que no es el mío, en su momento sí lo necesitó y anduvo bien. Pero quiero destacar públicamente el gran gesto de Santiago, que me llamó el otro día y, la verdad, muy humilde, me dijo ‘Necesito que me cuentes cómo se conduce Gran Hermano’".

"Es un programón. Pero es otra generación, otra época, otro estilo y Santiago ocupa ese lugar perfecto", señaló el comunicador.