La ola de memes que dejó la primera gala de eliminación de Gran Hermano

Este domingo se vivió la primera gala de eliminación en Gran Hermano. Tomás Holder, Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Walter Santiago “Alfa” eran quienes habían quedado, por decisión de sus compañeros, en la temida placa. Sin embargo, solo tres primeros fueron a la votación del público porque Martina Stewart Usher, quien había ganado la prueba del líder de la semana, salvó al último.

Así, este domingo los tres midieron sus fuerzas y los televidentes decidieron. Holder fue el más votado y quien debió abandonar el famoso reality de Telefe con el 59,40% de los votos.

"La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. A pesar de que armé un grupo, en algún momento me hablé con todos. Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, sigan pudriéndola, que eso también es Gran Hermano", expresó el joven a sus compañeros.

Y, antes de partir, añadió: "Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, pero disfruten la casa. Es una oportunidad única, y sepan que cuando se van, no es algo malo, afuera los espera la gente que los ama y su vida sigue”.

En Twitter los usuarios se expresaron con divertidos memes y aquí te compartimos algunos de los mejores que están circulando y haciendo reír a los internautas.