Qué se sabe sobre el próximo Gran Hermano que saldrá por Telefe

Al parecer, en septiembre, la famosa casa de Gran Hermano volverá a abrir sus puertas y recibirá a un nuevo grupo de personas que estarán dispuestas a todo para llevarse el premio mayor en efectivo. El reality, que anteriormente fue conducido por Jorge Rial y Soledad Silveyra, ahora quedará en manos de unos de los conductores estrella de Telefe, Santiago del Moro.

Según se supo, la nueva versión de Gran Hermano, tendrá varias coincidencias con El Hotel de los Famosos, el programa que tuvo un muy buen rating en eltrece. Parece ser que el concurso incluirá competencias internas de destrezas, es decir, juegos entre los participantes como ocurre en las versiones de GH de Australia e Inglaterra.

Una de las que brindó más información sobre lo que pasará con el próximo estreno del canal de las tres bochas fue Verónica Lozano. La conductora, contó: "Los participantes van a ser entre doce y veinte, me dicen. Y todos los que están trabajando ahora firmaron un contrato de confidencialidad, porque no pueden contar nada. No pueden sacar fotos, nada".

Verónica Lozano

Robertito Funes Ugarte ingresó a la construcción de la casa y señaló: "Esas aberturas que se ven en las paredes después van a albergar cámaras, porque acá van a estar prendidas todo el tiempo, no se apagan nunca".

Y otro de los que habló sobre el tema fue del Moro. "Recién estuve en la casa, es impresionante, casi tres mil metros cuadrados van a a ser… más otras sorpresas, porque va a ser la parte de la casa en sí, donde está la galería, el comedor, la cocina, las habitaciones y después va a haber un sum, con un cuarto y una cocina…un lugar privado…y después al final de la casa un pasillo lleva a un microestadio. Así que se viene un GH con realidad aumentada que va a estar muy bueno", reveló el comunicador.