Dolli Irigoyen vaticinó el futuro de MasterChef en Telefe

Tras la gran final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, que consagró como ganadora a Mica Viciconte, Telefe optó por darle una segunda chance a quienes pasaron por el ciclo y lanzó una "revancha". Así es como, todos los domingos, famosos que ya hicieron lo suyo delante de las icónicas hornallas están buscando alzarse con un nuevo premio.

Dolli Irigoyen

Dolli Irigoyen habló sobre el nuevo ciclo del canal de las tres bochas y destacó la gran evolución que han tenido los participantes. "Ayer el desafío era comida peruana, que no es nada fácil si nunca lo viste cocinar, si nunca lo comiste. Me parece que todos lo lograron. Te la regalo hacer en una hora todo lo que tenían que hacer", indicó en diálogo con La Once Diez.

Además, reconoció que este programa se dio porque "a Telefé le hacía falta algo los domingos y con esto está cubriendo un espacio divertido que a la gente le encanta". Y manifestó: "La gente no quiere escuchar malas noticias ni temas políticos de este momento. Esto es una distracción".

Incluso, se animó a opinar sobre el futuro del reality en la pantalla chica. "Yo creo que va a venir otra temporada con personajes nuevos, que será de famosos o de gente común. En todos los lugares donde se hace Masterchef, se descansa uno o dos meses y se vuelve a hacer otra temporada".

Sobre la salida de El Polaco, señaló: "No logró los mejores sabores, pero se movió bien". El cantante fue el último en despedirse del ciclo y se mostró muy agradecido. "Muchas gracias. Siempre es un placer venir acá a visitarlos. A la producción que siempre me tiene en cuenta, a mis compañeros. Yo la paso muy bien acá, me desestreso cocinado y la paso bomba. Fue un placer venir a La revancha", expresó delante de las cámaras.

Hasta el momento, quienes continúan en carrera son Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano, María O'Donnell, Georgina Barbarossa, Juariu y Joaquín Levinton.