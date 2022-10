Sol Pérez, sobre una participante de Gran Hermano: "Tiene los días contados"

Ahora Sol Pérez no solo deslumbra en Instagram y Canal 26, también lo hace en Telefe. Es que la joven mediática forma parte del debate de Gran Hermano. Sobre su rol en este foro, algunos días atrás, expresó: "Simplemente voy a decir lo que pienso desde el respeto. Voy a tratar de no tener favoritismos. Uno siempre empatiza más con alguno, alguno le llega más al corazón, pero voy a intentar dejar todo eso de lado y ver lo que está pasando dentro de la casa".

Y agregó: "Me tengo miedo también, me da un poco de pánico. Guarda con lo que voy a decir porque, Dios mío, las redes sociales son tremendas".

Martina de Gran Hermano

Ahora, Pérez estuvo en el ciclo que conduce Verónica Lozano en el canal de las tres bochas y habló sobre el reality que está en boca de todos. Sobre los hermanitos, indicó: "A mí quien me gusta es Coti, Agustín está muy pegado, pero ella se empezó a despertar y empezó a armar un grupo con las chicas pero, dejándola afuera a Martina, porque descubrió todo lo que estaba tramando ella".

"Para mí, Martina se tiene que esmerar mucho en la prueba que viene para volver a tener el beneficio, porque si no yo la veo al horno", agregó y continuó: "Cree que es parte de un grupo, que por ahora la tienen medio ahí pero ya le están soltando la mano".

Finalmente, señaló: "Ella tiene los días contados, me parece. Para mí, al día de hoy, los más odiados adentro de la casa son Martina y Alfa. Si hoy ella no está con los chicos, no tiene grupo".