Qué dijo Mariana Brey tras los nuevos rumores de romance con Jorge Rial

El pasado viernes, nuevamente resurgieron los rumores de romance entre Mariana Brey y Jorge Rial. ¿El motivo? Ambos se ausentaron de Argenzuela, el trabajo que comparten en la pantalla de C5N.

"Esto es Argenzuela que está afectada por un virus -comenzó diciendo Mauro Federico-. Una cepa, que me tuvo a mí fuera de la cancha los primeros tres días de esta semana…pero hoy tiene al conductor, Jorge Rial y a la dama del panel, Mariana Brey, fuera de la cancha".

Y señaló: "No voy a hacer ninguna apreciación al respecto. ¡Ninguna! Pero están ambos con algunos problemitas de salud, eso dice el parte médico, así que acá está el resto del equipo".

Las especulaciones no demoraron en aparecer en las redes y es por esto que Mariana Brey decidió salir a hablar. En diálogo radial con Marcelo Polino, contó: "Yo falté porque el viernes me hice una endoscopía y una colonoscopía, recién ahora me estoy recuperando de la sedación. Estaban muchos haciendo especulaciones y yo estaba en una camilla. A mí de todo esto lo que me preocupa es que le va a espantar las mujeres a él".

Mariana Brey

Por último, agregó: "Yo a Rial lo veo muy tranquilo y es muy buen compañero de trabajo ¡Conmigo no pasa nada! Pero para mí, él anda en algo. No sé por qué me relacionan con él y no con otros con los que trabajé, aunque en su momento, hace muchos años, también me asociaron con Listorti".