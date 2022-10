Por qué resurgieron los rumores de romance entre Mariana Brey y Jorge Rial

Hoy, ni Jorge Rial, ni Mariana Brey estuvieron en Argenzuela, el programa que sale por C5N. "Esto es Argenzuela que está afectada por un virus", comenzó diciendo al inicio de la emisión Mauro Federico.

Y agregó: "Una cepa, que me tuvo a mí fuera de la cancha los primeros tres días de esta semana…pero hoy tiene al conductor, Jorge Rial y a la dama del panel, Mariana Brey, fuera de la cancha".

Jorge Rial

"No voy a hacer ninguna apreciación al respecto. ¡Ninguna! Pero están ambos con algunos problemitas de salud, eso dice el parte médico, así que acá está el resto del equipo", señaló al aire.

Sus comentarios no pasaron desapercibidos para los internautas que comenzaron a especular en la red. Y así, resurgieron los rumores de romance entre los mediáticos. En el pasado, cuando se habló de este tema, Brey negó por completo las versiones que circulaban y manifestó: "Me sorprendió porque no sé de donde salió. Ya lo dije, Jorge es re buen compañero, es el conductor del programa y es el líder del equipo".

Pero ¿de dónde nacieron los rumores anteriormente? Ella contó: "Todo empezó por un comentario que él me hizo en redes sociales, donde hizo una pregunta que nosotros hacemos mucho acá (Argenzuela) o yo la hago mucho particularmente, es un chiste y me lo hizo en Instagram y yo se lo respondí".