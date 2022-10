Qué le pidió Santiago Del Moro a Jorge Rial antes de que arranque GH

Muy pronto comenzará una nueva edición de Gran Hermano en la pantalla de Telefe y quien conducirá el ciclo será Santiago Del Moro. Anteriormente, fue Jorge Rial quien tuvo a cargo esa tarea. Es por eso que, una usuaria de Instagram quiso saber si le hubiera gustado volver a estar al frente de esta edición.

Santiago Del Moro, al frente de GH

"No, la verdad que no, y no por ignorarlo porque es un programó. Pero es otra generación, otra época, otro estilo y Santiago ocupa ese lugar perfecto", confesó el conductor de Argenzuela.

Y continuó: "Gran Hermano necesita otro estilo que no es el mío, en su momento sí lo necesitó y anduvo bien. Pero quiero destacar públicamente el gran gesto de Santiago, que me llamó el otro día y, la verdad, muy humilde, me dijo ‘Necesito que me cuentes cómo se conduce Gran Hermano’".

Luego, Rial agregó: "La verdad es que lo agradezco mucho, fue para que le de algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta. Él lo va a hacer muy bien, con su estilo. Es un gran programa y va a ser un éxito".

Se sabe que el primer programa del reality se emitirá el próximo lunes 17 de octubre a las 22:30 horas. Gran Hermano ocupará el lugar de ¿Quién es la Máscara?, que por sus bajos números de rating no logró cumplir las expectativas de la producción.