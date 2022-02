Cuándo finaliza la tercera temporada de MasterChef Celebrity

Desde que se supo que MasterChef Celebrity tendría una tercera temporada en Telefe, las expectativas entorno al reality no pararon de crecer. Sin embargo, los números de rating que ha obtenido el ciclo, emisión tras emisión, no son los que la señal esperaba. A diferencia de las dos ediciones anteriores, en las que ganaron Claudia Villafañe y Gastón Dalmau, el canal de las tres bochas no lideró la franja horaria por una amplísima diferencia.

En esta edición, a diferencia de las otras, hubo varios domingos en los que ningún participante quedó eliminado. Incluso, para sorpresa de muchos de los concursantes -y también de televidentes- la producción decidió incorporar a nuevas figuras para que demuestren sus habilidades culinarias en las hornallas más famosas de la televisión argentina.

Santiago del Moro

Esto ha hecho que la duración del programa se extienda y hasta ahora, no se sabía hasta cuándo estaría al aire. En una reciente entrevista que Santiago del Moro brindó a Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo, habló sobre esto.

"La temporada tres va a terminar a principios de abril, yo tengo otro proyecto con el canal y después se viene la cuarta temporada de Masterchef. Se vienen cosas espectaculares", manifestó frente a las cámaras de El Nueve.

En la última gala de eliminación, quien salió por la puerta grande fue Paulo Kablan. Continúan en carrera Juariu, Tomás Fonzi, La Peque Pareto, Micaela Viciconte, Mery Del Cerro, Malena Guinzburg, Joaquín Levinton, Denise Dumas y Catherine Fulop.