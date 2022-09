Marcelo Polino brindó un desconocido dato sobre el vínculo entre Jorge Rial y Mariana Brey

En los últimos días, Jorge Rial y Mariana Brey fueron vinculados amorosamente luego de que se rumoreara la separación de la panelista. "Yo respeto a mi familia y sobre todo, no me siento como una figura pública para dar explicaciones de mi vida personal", señaló ella.

Y sobre su supuesto amorío con el conductor de Argenzuela, expresó: "Me re divirtió, obvio que me sorprendió porque no sé de donde salió. Ya lo dije, Jorge es re buen compañero, es el conductor del programa y es el líder del equipo".

"Todo empezó por un comentario que él me hizo en redes sociales, donde hizo una pregunta que nosotros hacemos mucho acá (Argenzuela) o yo la hago mucho particularmente, es un chiste y me lo hizo en Instagram y yo se lo respondí", contó Brey.

Ahora, quien salió a hablar y brindó un dato desconocido sobre el vínculo entre Rial y Brey fue Marcelo Polino. "Yo lo único que quiero decir es que si concretan, me pongan de padrino, porque yo fui el cupido laboral entre ustedes", comenzó diciendo el comunicador en su programa en Radio Mitre.

Jorge Rial

Luego, frente al micrófono, agregó: "Jorge me llamó, antes de que entraras a ‘Argenzuela’, para preguntarme cómo eras y mirá lo bien que le hablé de vos que ya tienen un romance".