Una de las últimas y polémicas jugadas de Coti dentro de Gran Hermano está dando mucho de qué hablar. La correntina realizó la nominación espontánea y le otorgó votos a dos mujeres, cuando entre ellas habían acordado no votarse.

Al respecto, Marianela Mirra, quien ganó una de las ediciones más picantes del reality de Telefe, se expresó en Instagram. "Mi opinión con toda humildad, me gusta Coti, me hace reír y es diabólica, pero se apuró en hacer una jugada tan fuerte cómo esta", comenzó diciendo en la red.

Marianela Mirra marcó un error en la polémica jugada de Coti de Gran Hermano

Y continuó: "Estas jugadas son las que te instalan en la final o te sacan. Y el juego mis queridos…vuelve a empezar. Y el error está en, lo más triste es que Daniela y Julieta no iban a nominar a Coti, le creían el discurso feminista".

"¿Para mi? Ya perdió. Vos tenés que tener aliados en la convivencia, así no te nominen, cuando te posicionás, recién hacés lo que quieras… en fin, besos hermanit@s y opino lo que se me canta el or**", cerró su publicación Mirra.

El próximo domingo, una de las participantes femeninas abandonará el concurso. El público deberá elegir entre Daniela, Romina y Julieta a través del voto telefónico. En placa también estaba El Conejo, pero ayer fue salvado por Thiago, el líder de la semana.