Los memes que dejó la salida de Agustín de Gran Hermano

Anoche, Agustín se convirtió en el octavo eliminado de Gran Hermano. Si bien el joven de 25 años se perfilaba como uno de los favoritos del público, los controversiales dichos que tuvo en los últimos días hicieron que la gente le bajara el pulgar y lo expulsara del reality de Telefe con más del 70% de los votos.

Él estaba en placa junto a Nacho, Romina, Julieta y Marcos. "Yo arranqué a jugar desde el día uno, porque mi vieja me había dicho que iba a estar acá, y no me cabe duda que esta oportunidad me la mandó ella, y siento que mi tiempo acá no terminó", manifestó Nacho, el participante con el que se midió Agustín en el mano a mano final.

Tras conocer la decisión del público y antes de salir por la puerta grande, Frodo habló con los hermanitos. "Disfruten mucho, este era mi gran sueño, veremos qué depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, esto es un juego, y no me extrañen, capaz dentro de poquito nos volvemos a ver", expresó.

Al salir de la casa e ingresar al estudio, se encontró con Santiago Del Moro. Intercambió unas palabras y se dirigió hacia la tribuna a saludar. Lo que llamó la atención de todos fue que una mujer se le acercó y le susurró algo al oído.

En Twitter, los fieles seguidores del reality del canal de las tres bochas, estuvieron atentos a lo que ocurrió minuto a minuto y llenaron la red de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los que están circulando en la web.