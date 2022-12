Un domingo más, otro participante quedó afuera de Gran Hermano. Con el 76% de los votos, esta vez fue el turno de Agustín de despedirse de la casa más famosa de la televisión. En placa se encontraba junto a Romina, Nacho, Marcos y Julieta.

Gran Hermano

El primero en ser salvado fue Marcos, luego siguió Julieta. Al momento de conocer al tercero, los concursantes se expresaron. "Tengo muchísimas ganas de quedarme, hace muchísimos años me anoté en Gran hermano, era un sueño y por suerte lo cumplí, y quiero seguir jugando", indicó Romina.

Y Agustín señaló: "Es mi gran sueño estar acá, tengo mucho más juego por entregar, quiero convertirme en uno de los mejores jugadores que pisó la casa".

Qué pasó con el rating de Telefe en la octava gala de eliminación de Gran Hermano

Luego, Nacho manifestó: "Yo arranqué a jugar desde el día uno, porque mi vieja me había dicho que iba a estar acá, y no me cabe duda que esta oportunidad me la mandó ella, y siento que mi tiempo acá no terminó".

El mano a mano se dio finalmente entre Nacho y Agustín. Al conocerse la decisión del público, entre enojado y emocionado, Frodo les dejó un mensaje a los hermanitos: "Disfruten mucho, este era mi gran sueño, veremos qué depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, esto es un juego, y no me extrañen, capaz dentro de poquito nos volvemos a ver", expresó.

La octava gala de eliminación de Gran Hermano comenzó con un piso de 21,2 puntos de rating para Telefe y tuvo una marca máxima de 24.