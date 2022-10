Marianela Mirra se hartó de Jorge Rial y le pidió que la supere

Una vez más, Jorge Rial habló de Marianela Mirra, ex participante de Gran Hermano. Cansada, la ganadora del reality de Telefe, se descargó en su cuenta de Instagram y fue con todo contra el conductor de Argenzuela.

Marianela Mirra se hartó de Jorge Rial

"¡Qué obsesión put* loco!", comenzó diciendo Mirra y agregó: "Me analizás con quién me acuesto, gustos sexuales y ahora soy mala estratega. Limpiate la boca. Hoy te puedo decir yo a vos, no te quieren ni los perros, pasó de moda la averiguación que querés llevar de la gente, dejá vivir en paz. Superame, en mi vida no existías y no exististe nunca".

Luego, expresó: "Desde el cuarto día empecé a tener problemas con la gorila mitómana de la casa, fue un sufrimiento permanente entre complots y desaires, intenté todo para entrar al grupo… cuando se fue por fin (la gorila) a los dos meses, pude descansar, pude jugar, pude ser yo, yo fui a ganar, no fui a consolidar vínculos. Yo lo dije en el casting".

Marianela Mirra se descargó en Instagram

Indignada, añadió: "No me nombres más viejo put*. ¿Pero para vos fue una jugada magistral? ¡Y que sólo me vieron el último mes, che! ¿Y quién me salvaba en el teléfono? ¿Yo era un fantasma? Andá a cag**. ¡No me nombres más! Déjame vivir. Olvídate de mi nombre, quiero paz en mi vida, yo soy dueña de mi vida".

Finalmente, Mirra disparó: "¡No te banco más! El rencor, el resentimiento que tenés, seguís denigrando a las mujeres, siempre podés ser un poco peor, harta de gente como vos".