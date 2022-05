Qué dijo Marianela Mirra tras los polémicos dichos de Ventura sobre Rial

La tensión entre Jorge Rial y Luis Ventura no cesa. A raíz de los dichos del ex conductor de Intrusos sobre la última entrega de los Premios Martín Fierro, el ex de Estelita Muñoz no se quedó callado y disparó con todo. "Él ponía a dedo los nombres que quería en la final, para que lleguen los que les convenía", señaló, el presidente de APTRA en LAM, sobre la dinámica de trabajo en Gran Hermano.

Luis Ventura y Jorge Rial

Al oír esto, Ángel de Brito quiso saber entonces si Marianela Mirra había ganado el reality gracias a Rial. "¿A vos que te parece? Había conveniencia, cosas. No estamos hablando de una elección sino de un programa donde hay que buscar los mejores beneficios", contestó Ventura sin vacilar.

Al enterarse de esto, quien no se quedó en el molde fue quien se alzó con el premio mayor de la casa más famosa de la televisión. "No me van a hacer saltar como siempre", advirtió Mirra en Instagram. "Mala estrategia Ventu. Beso en la cola a los dos, ya se van a volver a juntar, si son tal para cual. Alta obsesión", agregó.

Esto dijo Rial sobre Ventura

Sobre los últimos dichos de Ventura, Rial también se expresó. Según contó Juan Abraham, periodista de Clarín, Jorge le dijo: "El gordo está loco, es mi ex despechada".

Y sumó: "Lo quiero al bol****. Igual, si la fuente de su info es la misma que dio por muerto a Cacho Fontana, me inclinaría más por dudar".