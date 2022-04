Esto le dijo Jorge Rial a Luis Ventura en el camarín cuando lo echó de Intrusos

Para sorpresa de cientos de televidentes, en 2014, Jorge Rial echó en vivo a Luis Ventura de Intrusos. Todo ocurrió en medio del gran revuelo mediático que ocasionó el embarazo de Fabiana Liuzzi, una mujer con la que el comunicador tenía una relación paralela durante su matrimonio con Estelita Muñoz.

Ahora, a ocho años de aquél episodio, el periodista a cargo de 'Secretos Verdaderos' visitó el ciclo que conduce Ángel de Brito y contó lo que pasó detrás de las cámaras. "Cuando yo me voy de ‘Intrusos’, terminaba de renovar con América por dos años", comenzó diciendo Ventura. "Te sacan, no te vas", sumó el conductor del programa.

Luis Ventura y Jorge Rial

Frente a esto, detalló: "Me echa Rial, bueno, a mí no me echa. Me echa al aire, pero en el camarín, Rial me dijo que quiere que me tome una licencia porque me quería cuidar porque estaba cansado de ver como me rostizaban al aire. Esas fueron sus palabras".

"¿Te sentiste cuidado por Rial?", consultó De Brito. "Es lo que te conté", respondió el entrevistado. Luego, contó que Daniel Vila se interesó en saber lo que realmente le pasaba y lo citó a tomar un café cerca del canal.

Luis Ventura y Jorge Rial

"Me dijo que no era el Ventura que él conocía. Le conté y eso fue mal interpretado, porque muchos interpretaron que yo tendría que haberlo dicho para todos lados, y yo soy un tipo muy para adentro", indicó frente a las cámaras.