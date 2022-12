Julia Mengolini involucró a Pampita en un ataque a Roberto García Moritán y recibió un dura respuesta

Julia Mengolini desató revuelo en las redes sociales al atacar a Roberto Garcia Moritán con un áspero mensaje que dirigió a Pampita, la esposa del diputado y empresario.

El enojo de Mengolini se desató por el video que compartió García Moritán en la previa del partido de Argentina frente a Polonia. En las imágenes se puede ver al legislador golpeando la puerta del despacho de la oficialista Ofelia Fernández y diciendo: "Quise invitar a Ofelia Fernández a ver el partido, pero no había nadie…". De esta manera, el funcionario acusó que su adversaria no estaba en su lugar de trabajo.

En medio de la marea de repercusiones que desataron las imágenes que publicó Roberto García Moritán, Julia Mengolini se despachó desde su cuenta de Twitter apuntando: "Pampita, hermana, estás para más loca. Sos la chica más linda del país y estás con el más idiota".

Al quedar Pampita en el medio de la chicana de Mengolini contra García Moritán, varios usuarios en la red le reprocharon a la abogada y periodista que siendo defensora del feminismo, forzara a la modelo a entrar en la polémica.

Además, los internautas interpelaron la apreciación de Julia Mengolini sobre Pampita. "'Sos la más linda del país'. De ella, destaca cualidad física. De él, intelectual. Además de que estás reproduciendo una belleza hegemónica con tu comentario. ATRASÁS", "¿Solo por ser linda? Quizás ella es igual, piensa igual. Me parece que no está bueno utilizar las características físicas hegemónicas de ella como parámetro para establecer que merece más. No me cierra el argumento, me parece triste además", "Hasta cuándo el argumento básico ese de ser 'linda'... Flaca, no todo es físico", fueron algunos mensajes en contra de la comunicadora en las redes.