Julia Mengolini liquidó a Juana Viale por cortarse el pelo al aire: “No podés ser tan…”

Julia Mengolini salió a cruzar a Juana Viale por haberse cortado el pelo en vivo en solidaridad con las mujeres iraníes. Sin embargo, no esperó la lluvia de críticas que le llegaron por su comentario. Es que la conductora reafirmó su posteo en Instagram cortándose el pelo en vivo y esto hizo que la periodista se oponga rotundamente en su cuenta de Twitter.

Durante la semana pasada, Juana Viale utilizó su cuenta de Instagram para acompañar la campaña que se solidariza con las mujeres iraníes, quienes no cuentan con derechos de ningún tipo. Pese a su buen gesto, fue criticada por varias mujeres, lo cual la sorprendió.

Es por eso que en su programa del domingo, realizó un descargo explicando por qué lo había hecho. “Las mujeres iraníes están negadas totalmente a cualquier libertad de elección de vida”, comenzó explicando la conductora.

“Fueron a manifestarse. Son revolucionarias. Yo lo hice para acompañar y me llamó poderosamente la atención, clave…que las críticas que recibí son mayormente de mujeres”, detalló Juana sobre los dichos en su contra.

"A mí el pelo me crece devuelta, no me importa cuánto me lo corto. Es un gesto", mientras pedía nuevamente la tijera para cortarse en vivo. Mercedes Ninci también estaba en la mesa y entendió lo que decía Juana, por eso se sumó a la campaña: “Pasame la tijera que yo también me lo corto”.

Esto que sucedió el domingo, despertó la crítica de Julia Mengolini, periodista de C5N, quien utilizó su cuenta de Twitter para dejar en claro que no estaba de acuerdo en lo que habían realizado en televisión la conductora y la invitada.

"Podés cortarte las puntas florecidas sin ser tan tilinga y banal. También podés probar con un baño de crema. Tal vez así te evites el papelón", apuntó sin filtros Mengolini defenestrando a Juana por el gesto que tuvo al aire.

Esto despertó que, quienes se encontraban a favor de la campaña, salgan a defender a la nieta de Mirtha Legrand y a atacar a la periodista por su descalificación. Es que no solo hubo gente defendiendo a Juana Viale, sino que también las impulsoras de la campaña no estuvieron de acuerdo con la postura en su contra.