Tras las fuertes críticas, Jorge Rial apoyó a Juana Viale

Juana Viale se cortó un mechón de pelo en apoyo a la lucha de las mujeres iraníes y muchos salieron a criticarla sin piedad. Jorge Rial, en cambio, salió a apoyarla. En Argenzuela, comenzó diciendo: "En Irán las mujeres empezaron a hacer una campaña, porque hay un régimen totalitario donde ellas la pasan muy mal. Se sublevaron, dijeron ‘¡Hasta acá llegaron!’ Ellas son maltratadas, castigadas, golpeadas, asesinadas, tienen que salir con velo a la calle. No tienen derechos".

Y continuó: "Todo mal, pero se revelaron, y ahora apareció algo, que no es un desafío de TikTok, sino que lo empezaron a hacer las mujeres iraníes... Porque ellas no se pueden cortar el pelo. Para ellas es un acto revolucionario. Lo que para nosotros es cotidiano, para ellas es revolucionario. Y esto surgió luego del asesinato de Mahsa Amini, que fue detenida por la policia por llevar mal el velo".

"Este no es un desafío de TikTok ni nada para ganar seguidores, es el grito desesperado de las mujeres iraníes diciendo ‘nos están matando’, y desde las redes sociales lo muestran, por eso muchas se sumaron a ellas. Hubo actrices internacionales, y acá la primera fue Juana Viale", contó.

"La verdad cuando yo lo vi por primera vez dije ‘¿lo agarró como un desafío de TikTok, como algo frívolo?’ Y después vi la cantidad de críticas qué hay… pero también digo ¿No será porque es Juanita? Si se hubiera cortado el pelo otra actriz ‘más seria’ por ahí dirían ‘¡mirá qué bien cómo se solidariza!'", agregó Rial.

Por último, expresó: "Lo digo y por ahí yo tengo una mirada prejuiciosa sobre Juanita, debo reconocerlo, pero me la tengo que sacar y arranqué con esa mirada. Viéndolo y pensando, dije 'Para, lo hizo Laura Novoa y no vi tantas críticas'. También sería bueno que pongan el video original para que todos sepan por qué se están cortando el pelo, porque lo que están pidiendo es visibilidad por lo que les está pasando. Pero bueno, en este caso como es Juanita, lo frivolizamos, y no es tan así porque de hecho ahora estamos hablando de esto".