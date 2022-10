Marcela Tinayre salió a defender a Juana Viale: "Es un chiquitaje"

En los últimos días, Juana Viale recibió varias criticas por conducir el icónico ciclo de su abuela, Mirtha Legrand, y atribuírselo como suyo. Marcela Tinayre no dudó en salir a defenderla y señaló: "Si a alguien le molesta, que tenga un programa y vemos después cómo se definen las cosas. Juana tiene que imponer su estilo, no es el mismo formato que antes, esa crítica es un chiquitaje".

Además, en diálogo con La Once Diez habló de su paso por ¿Quién es la máscara?. "Me gustó. Dije lo voy a hacer bien y después le consulté a Nacho mi hijo y me dijo que era el mejor big show del mundo", indicó.

Y continuó: "Me encantó la organización, la gente que me enseñó a cantar. Me asfixiaba con la máscara, porque es compacta. Rosa María nunca supo. En los té que hace mamá los domingos Teté Coustarot dijo 'sos la Chancha' yo lo negué. Ayer le dije a mi mamá que pusiera el programa y me dijo 'no puedo creer que no te miré nunca'".

Marcela Tinayre en ¿Quién es la máscara?

De hecho, cuando se supo quién era en el ciclo que conduce Natalia Oreiro, Tinayre expresó: "Pido disculpas porque me la pasé mintiendo". Es que por contrato, ninguno de los participantes puede develar que se encuentra dentro de la competencia.

Las últimas pistas que habían dado sobre ella habían sido: "No caben dudas, las pelirrojas son muy sensuales, pero mi color de pelo preferido es el rubio” y “En mi casa nadie se levantaba de la mesa hasta que todos hayamos terminados de comer”.