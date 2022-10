Tras las críticas, Juana Viale se descargó frente a las cámaras de eltrece

Días atrás, Juana Viale se cortó un mechón de pelo en apoyo a la lucha de las mujeres iraníes y muchos salieron a criticarla sin piedad. Uno de los pocos que la bancó fue Jorge Rial quien, en su programa radial, se solidarizó con la conductora y le dedicó unas palabras.

Ahora, tras ver el gran revuelo que ocasionó su postura en las redes, Juanita salió a hablar frente a las cámaras de eltrece. "El otro día me sumé a la campaña. Un simbolismo que se está haciendo por la pérdida de la vida de esta chica de 22 años en Irán. A veces, las cosas hay que explicarlas porque la gente malpiensa. No importa cuánto uno se corte el pelo, por mucho menos a una chica le quitaron la vida, por no usar bien el hiyab", comenzó diciendo al aire.

Y continuó: "Yo lo hice de una manera súper solidaria para visibilizar algo que sucede en un país donde en los años 70 era totalmente occidental... Las mujeres usaban pollera, bikini, como acá. Hoy en día, no tienen la opción de usar un abrigo por arriba de la rodilla, un jean ajustado y no pueden decidir si cortarse el pelo o no. Y a esta chica, que estaba de visita, la agarró la policía de la Moral y la terminaron matando con un golpe en la cabeza".

Juana Viale

"A veces pasan tragedias terribles que son despertares. A partir de esta situación, las mujeres iraníes, totalmente negadas de cualquier tipo de libertad de elección de vida, empezaron a manifestarse. Revolucionarias. Yo lo hice para acompañar y me llamó poderosamente la atención que las mayores críticas que tuve, fueron de mujeres, lamentablemente. Yo, cuando me decían algo, decía 'sumate a la causa, visibilicemos'", agregó.

Finalmente, reivindicó su postura. "Creo que deberíamos despertarnos... Y lo voy a volver a hacer, ¿me traen la tijera? Yo voy a reivindicar nuevamente a las mujeres. A mí el pelo me crece, no me molesta y no me importa cuánto me lo corto... Es un gesto", cerró Viale.