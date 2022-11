Cinthia Fernández armó un posteo irónico para reclamarle a Defederico que pague sus deud

La historia sin fin. Una novela que parece que nunca acabará, que no avizora una resolución positiva. Cinthia Fernández no se detiene en su batalla legal contra su ex marido, Matías Defederico. Con ahínco y valentía sigue con sus reclamos por la actualización de la cuota alimentaria.

En infinidad de ocasiones, la mediática exhibió el recibo del monto que percibe todos los meses por la manutención de sus tres hijas, con un número escaso de apenas cincuenta y cinco mil pesos, que tampoco se indexó en todo este tiempo donde la inflación trepó al 100%.

Por eso, la morocha salta a su cuenta de Instagram asiduamente para referirse a las deudas, que considera ascienden a más de diez millones de pesos, porque dispone del dato que la Justicia determinó un valor incorrecto frente a la justificación simple de Matías de no poder facilitar más dinero.

En pos de hablar del tema y aplicarle una pizca de humor, Cinthia acudió a photoshopear una foto de una de sus tres hijas y dejarle un efecto como del paso de los años, para que luzca prácticmente como una abuela. Un mensaje de la dilación que padece de Defederico.

A eso le agregó un texto picante: “Ja, ja, ja... Hoy tuve novedades y la verdad decidí tomarlas con humor... Mamitas, acá se puede apreciar a hijos de papás luchones esperando la cuota alimentaria...”. Toda una misiva contra el ex futbolista y su modo de comportarse en la crianza conjunta de las niñas.

Hace unas semanas, Fernández comunicó una buena, que se relaciona con un fallo de los tribunales para la instauración de una especie de registro de padres deudores, un flagelo que afecta a miles y miles de madres que absorben la cotidianidad de sus hijos en soledad.

“Se aprobó el veraz para papitos deudores. Y esto se festeja. Quizás pudo haber sido criticada en su momento mi forma, pero llamé la atención de 5 millones de personas con una causa poco escuchada, a la que nadie le daba bola y a la que hoy a muchos hipócritas les parece genial”, indicó la panelista.