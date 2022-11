Cinthia Fernández discutió a los gritos con Silvia Fernández Barrio por el Mundial de Qatar

Cinthia Fernández escapa de lo protocolar, se mueve motorizada por el combustible de sus impulsos y así ha protagonizado decenas de episodios viscerales en la televisión. En ese sentido, la mediática discutió con Silvia Fernández Barrio en eltrece.

Todo se englobó con la cobertura del Mundial de Qatar 2022 y principalmente por el abordaje de los usos y costumbres muy singulares que se dan en ese país y muchos otros de las culturas árabes. En ese contexto, la ex de Martín Baclini se peleó con su compañera.

La experimentada periodista intervino para brindar su opinión: “Pero chicos, no es solamente Qatar, son todos los países arábigos, hay un tema de la cultura donde también hay que tener una mirada un poco más respetuosa, aunque sea completamente diferente”.

En cuanto escuchó ese pensamiento, sobre el lugar que le otorgan a las mujeres, Cinthia explotó y no se contuvo para armar un descargo muy picante, con el que se posicionó en la vereda opuesta en ese tema. Así como generó un clima de incomodidad.

Lo cierto es que Fernández exclamó con vehemencia contra Barrio: “¿Respetuosa a ellos?, ¿respetuosa de ellos?, ¿en serio me decís? Para mí no merecen respeto en absoluto que llamen a una mujer como si llamaran a un perro, chistándola, que la sienten en otra mesa, que siempre las aparten, que no puedas ir de la mano con tu pareja”.

En la continuidad de su bronca por la opinión de su compañera de staff de Momento D, la mediática continuó y bramó: “A mí no me parece nada respetuoso que puedan tener siete mujeres, y ellos son los capos y los porongas del mundo por tener siete mujeres y la mujer vive así, sometida. Para mí no se merecen respeto”.

La Copa del Mundo trajo a la luz una serie de diferencias muy complejas y el tratamiento a las mujeres se convirtió hace tiempo en uno de los temas de mayor debate en el Occidente e incluso provocó que Cinthia se expresara con mucha vehemencia.