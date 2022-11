Cinthia Fernández destrozó a Luciana Salazar y dejó una dura pregunta: “¿De qué..."

Cinthia Fernández utilizó su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores, algo que hace habitualmente, pero esta vez lo hizo para apuntar muy fuerte y sin ningún tipo de filtro contra Luciana Salazar.



La panelista televisiva opinó de manera contundente contra la modelo en un ida y vuelta que mantuvo con sus seguidores de Instagram por medio del sticker de preguntas, que puso a disposición para responder a las consultas.



Allí, en la rede social, Cinthia Fernández apuntó directamente contra Luciana Salazar, manifestándose en su contra en el marco de la tradicional gala de los Personajes del Año de la Revista Gente.





“¿No fuiste a la gala de Gente?”, le preguntaron a la panelista de Momento D, quien, fiel a su estilo, respondió de manera muy picante. “¿Es una gala? ¿Vos viste que al 90% de los que están ahí les tenes que pedir el DNI?”, contestó.



“¿Decime de qué fue el personaje del año Luciana Salazar? Porque yo no me enteré. Pregunto porque yo no me enteré. Es más, ni nos enteramos de qué trabaja ni trabajó. No sabemos ni qué talento la destaca”, arremetió Cinthia.



La panelista no deja de ser noticia ni un solo día de la semana, ya que en las últimas horas también apareció su nombre sobre la mesa política nacional para volver a ser candidata, en el 2023.





A Cinthia le preguntaron si era verdad que Javier Milei la había convocado para formar parte de la Libertad Avanza. “Soy una cajita de Pandora”, bromeó. “Tuve tres reuniones. El viernes tengo otra”, comentó.



La bailarina ya se había presentado en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año 2021 y no le fue para nada bien, ya que no logró alcanzar el porcentaje mínimo para acceder a las generales legislativas.