Volvieron a tentar a Cinthia Fernández para ser candidata: quién la quiere en sus filas y cuál fue su respuesta

"Tengo ganas y miedo", fue la respuesta de Cinthia Fernández ante la consulta de Fabián Doman sobre si era verdad que Javier Milei la había convocado para ser candidata de su espacio. "Soy una cajita de Pandora", expresó la panelista de Momento D.

"Tuve tres reuniones, el viernes tengo otra", agregó la bailarina. Además, confirmó que Viviana Canosa también recibió una propuesta para sumarse al proyecto, sea como jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o incluso como vicepresidenta.

Aunque no contó detalles del puesto legislativo que le ofrecieron, Cinthia confirmó que sería en la provincia de Buenos Aires donde el año pasado fue candidata y sacó 90 mil votos.

Sobre si la idea la entusiasma, confesó: "Ganas tengo porque me fue bien, porque me gusta, porque la causa que sigo defendiendo, que es el tema de alimentos, que se aprobó el veraz de los papitos luchones y hay muchas cosas para hacer y veo mucha gente aplaudiendo la medida. Y miedo porque el año pasado la pasé mal, me amenazaron, se me cagaron de risa".

Recordemos que la panelista había cerrado su campaña electoral con un baile en frente al Congreso en el que adaptó parte de la letra del tema “Se dice de mí” para expresar su lucha: "Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’decir... La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así".

Cinthia Fernández durante su particular campaña.

Como era de esperarse, el video generó gran polémica en los medios y redes sociales. En las imágenes se la pudo ver a Fernández bailando tango con un look muy sensual compuesto por un saco de traje y medias de red con portaligas frente al Congreso de la Nación.