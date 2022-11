Matías Defederico mostró su pileta y lo crucificaron por no pagar la cuota alimentaria de sus hijas

La disputa tanto judicial como así también mediática, entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sigue dando nuevos capítulos. En las últimas semanas saltó un nuevo conflicto legal, luego de que la panelista exponga los montos y la deuda de la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

Durante el tiempo que estuvieron en pareja, Cinthia y Defederico tuvieron tres pequeñas niñas: Charis, Bella y Francesca. Desde su escandalosa separación en 2016, la lista de reclamos y acusaciones por parte de ambos es amplia y parece ser una misión imposible ponerse de acuerdo.

Días atrás, la mediática celebró con bombos y platillos el embargo que ganó a su ex por la cuota alimentaria. Sin embargo, en las últimas horas se supo que de los $168.828 establecidos por la Justicia que el ex futbolista debía abonar, Matías depositó tan solo $55 mil pesos.

Esto se dio a conocer cuando, sosteniendo un ida y vuelta con sus seguidores, un usuario fue al hueso con su consulta: “¿Te pasa manutención el papá de las nenas o se hace el ‘langa’? ¿Qué porcentaje le corresponde?”, le preguntaron. A lo que Cinthia decidió responder con los comprobantes del depósito que efectivamente marcaban el monto previamente mencionado.

Pero ahora el conflicto subió de tono, hacia otro nivel, con un posteo que se viralizó por parte de Defederico mostrando su imponente piscina. Esto se da después del monto que depositó para sus tres hijas, despertando críticas al respecto.

El ex futbolista compartió una foto de un inmenso jardín, en el que se ven reposeras súper modernas cerca de una imponente piscina, y en las redes sociales lo fulminaron, tildándolo de “rata”. Para colmo, el comentario en la historia mostraba su disfrute: “Truco, asado y fernet”, detalló.

Los comentarios repudiando este acto llovieron: “Todo vuelve en la vida. Se paga todo”, “Ocupate de la manutención de las nenas”, “Mal padre. No de una, de tres. Ya te llegará el karma”, “Ocupate de que tus hijas tengan la cuota alimentaria”.

Y no quedó en eso, sino que varios usuarios fueron por más: “¿Cómo podés estar tan tranquilo sin compartir momentos con tus hijas?”, “Para amistades o para el alcohol sí tenés”, “Eso es de gran rata, porque por más que estén con la madre y ella trabaje no podés estar relajado”, entre otros.

Cinthia había destacado días atrás el tema legal que viene arrastrando con su ex a partir de los no pagos de las deudas. “Este es el cuarto embargo, yo voy más de diez ‘palos’ (millones) acumulados de deuda y los voy a cobrar cuando mis hijas sean mayores de edad. Mientras tanto, me tengo que arreglar y mantenerlas sola”, detalló hace una semana.

La panelista acusó a su ex por deberle más de 10 millones de pesos, y la pelea tanto judicial como mediática se sostiene con interminables capítulos. Definitivamente, la lluvia de críticas que comenzaron a caerle al ex deportista por exhibir la piscina no lo dejan muy bien parado.