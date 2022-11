La increíble cifra que Cinthia Fernández pagó para cumplir con la tarea de sus hijas

Además de mostrar distintos productos, su físico privilegiado y sus looks, Cinthia Fernández suele usar sus redes para hacer catarsis de los pormenores de la maternidad. Así, cada tanto la panelista de El Trece estalla furiosa contra su ex, Matías Defederico, con quien vive en conflicto por la cuota alimentaria de sus hijas.

Otras veces, Cinthia cuenta, a veces con humor; otras, muy sacada, las vicisitudes y desgracias de tener que ocuparse de Charis, Bella y Francesca ella sola. Y en las últimas horas, la ex angelita compartió lo que le pasó con una de las tareas de las nenas: una maqueta que le llevó horas y le salió un dineral.

Fernández, que recientemente sorprendió al revelar que quiere actuar en telenovelas, hizo un llamado de atención a las maestras de primaria para que dejen de pedir tareas tan engorrosas como armar en casa una maqueta del sistema solar.

“Primer lugar, esto es un llamado a la solidaridad para los colegios. No nos hagan hacer esta huevada que termina en el tacho de basura... Comprar estas pelotitas, el tergopol y el formi para encajar las pelotitas”, arrancó. Y agregó: “Nos salió 6 lucas, la joda”.

Después, recomendó no desechar las maquetas cuando hay hermanos menores: “Guardalo, lo amortizás con la inflación... Seis luquitas y, bue, la zafás”. Más tarde, explicó a cámara cómo se las ingenió con las chicas para armar los planetas.

“Agarrás vasitos descartables, les ponés tierra y le encajás la pelotita. Así la podés pintar tranquila, no te mancha la mesa y sos Gardel”, dijo, y siguió: “Siguiente tip: agarrás un indeleble y rotulás los vasitos sabiendo qué planeta es cada uno”.

“¿Qué les pasa? ¿Se acordaron a último momento del año de llenarnos de trabajo, tarea, prueba...? ¡Un domingo haciendo eso, me quiero matar!”, cerró la morocha, enojada con el colegio.

Pero, horas más tarde, el panorama empeoraría, ya que Cinthia terminó dándose cuenta de que todo el trabajo (y el dinero invertido) había sido en vano. Entrada la noche del lunes, la panelista mostró cómo volvía a su casa cargada con bolsas de la librería.

“¿Saben qué es esto? Es el motivo por el que quiero cortarme las que no tengo. Las chicas, que son tan atentas, me dijeron ´tengo que hacer una maqueta del sistema solar´… ¡Era de las fases de la Luna! Entonces, gasté al pedo. Y ahora me tengo que poner a hacer esto… ¡Que termine ya el colegio!”, cerró Cinthia.