Cinthia Fernández destrozó a la madre de Santiago Martínez, expareja de Emily Ceco

La madre y el padre del hombre condenado a 15 años de prisión hablaron en Puro Show y la expanelista de Moria Casán opinó sin filtro.

Cinthia Fernández acompañó a Roberto Castillo y a Emily Ceco durante todo el proceso judicial contra Santiago Martínez. Días atrás, finalmente fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio y sus padres decidieron hablar en Puro Show.

"Fue un hecho de violencia y mi hijo está pagando por eso. No significa que mi hijo la haya querido matar. Los golpes fueron leves. Nos tenemos que guiar por las pruebas y no por un relato. Hay que velar por la verdad porque estamos todos en peligro", expresó en un momento la madre de Santiago.

Luego, agregó: "Esta señorita jamás vivió en una situación de peligro. Formó parte de nuestra familia durante todo ese tiempo, la recibimos con cariño. Vivimos juntos y no hubo hechos de violencia en mi casa nunca. Mi marido no es violento, no tiene contactos políticos y es jubilado. Yo soy docente".

El posteo de Cinthia Fernández tras las declaraciones de la madre de Santiago Martínez Cinthia Fernández se hizo eco de estas declaraciones y apuntó contra la madre del ahora condenado: "La responsabilidad penal es innegable y entiendo el dolor de un padre al ver a su hijo preso, pero...".