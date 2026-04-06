Una reconocida integrante de LAM confirmó que está embarazada: de quién se trata

La periodista compartió detalles en el programa de canal América y sorprendió a sus compañeros en vivo.

Ángel de Brito reveló una linda noticia en la edición de este lunes en LAM(canal América). El conductor comenzó contando la información de manera enigmática y sorprendióa todos.

"No están casados, descarten los casados y deportes hay, no de elite", expresó en el inicio el conductor de LAM sobre el famoso embarazo. Además, sostuvo que "es un embarazo primerizo" y confirmó que hace mucho tiempo que están juntos.

"A mí me llegó el dato, averigüé y la famosa me lo confirmó", contó Ángel de Brito sobre la noticia. Posteriormente a esto y a minutos de terminar el programa, decidió sacar a la luz los nombres de la pareja que está esperando su primer hijo.

La integrante de LAM confirmó su embarazo Una famosa integrante de LAM anunció su embarazo en vivo y causó emoción: "Disfrutando" Se trata nada más y nada menos que de Juli Argenta, panelista de LAM, y la emoción invadió el estudio del programa de canal América: "Habíamos buscado una vez... Es bastante emoción".