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Una reconocida integrante de LAM confirmó que está embarazada: de quién se trata

La periodista compartió detalles en el programa de canal América y sorprendió a sus compañeros en vivo.

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Linda noticia.&nbsp;

Linda noticia. 

Créditos: Archivo MDZ.

Ángel de Brito reveló una linda noticia en la edición de este lunes en LAM(canal América). El conductor comenzó contando la información de manera enigmática y sorprendióa todos.

"No están casados, descarten los casados y deportes hay, no de elite", expresó en el inicio el conductor de LAM sobre el famoso embarazo. Además, sostuvo que "es un embarazo primerizo" y confirmó que hace mucho tiempo que están juntos.

"A mí me llegó el dato, averigüé y la famosa me lo confirmó", contó Ángel de Brito sobre la noticia. Posteriormente a esto y a minutos de terminar el programa, decidió sacar a la luz los nombres de la pareja que está esperando su primer hijo.

La integrante de LAM confirmó su embarazo

Una famosa integrante de LAM anunció su embarazo en vivo y causó emoción: "Disfrutando"

Se trata nada más y nada menos que de Juli Argenta, panelista de LAM, y la emoción invadió el estudio del programa de canal América: "Habíamos buscado una vez... Es bastante emoción".

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La integrante de LAM será mamá por primera vez.

La integrante de LAM será mamá por primera vez.

"Estamos disfrutando todo, muy primerizos. Trato de dejar fluir, confiar en el proceso y trato de estar lo más relajada posible", comentó la periodista. Además, confirmó que tiene fecha de parto para el 10 de octubre.

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