Tras la confesión sexual de Tomás Dente sobre Pablo Duggan, una panelista rompió el silencio: "Me fletó..."

El enfrentamiento mediático entre Tomás Dente y Pablo Duggan sumó un nuevo e inesperado capítulo. Todo comenzó el fin de semana cuando Dente , fiel a su estilo sin filtros, decidió apuntar contra el conductor de Duro de Domar, desenterrando anécdotas de su pasado como "galán" y revelando una intimidad sexual que dejó a todos boquiabiertos.

La controversia estalló cuando Dente aseguró que Duggan invitaba a salir a mujeres y, al momento de consumar el acto sexual, "les pedía un Uber porque no tenía erección" . Para rematar la anécdota, y buscando deslindarse de ser el creador del rumor, Tomás involucró directamente a una colega: "Y no lo dije yo, lo contó Pilar Smith ". Lejos de esquivar el tema, la angelita habló.

En medio de las risas del panel conducido por Ángel de Brito, lo primero que hizo Pilar fue corregir un detalle temporal fundamental en el relato de Tomás Dente . Cuando le preguntaron si efectivamente Duggan le había pedido un Uber para que se fuera de su casa, la periodista fue tajante:

Embed - Tras la confesión de Tomás Dente sobre Pablo Duggan, una panelista rompió el silencio: "Me fletó..."

"No había Uber, claro. En esa época me pidió el radio taxi" , confesó entre risas, confirmando que, efectivamente, el periodista la envió de regreso a su casa de forma abrupta.

La anécdota de aquella accidentada cita ya es conocida en el ambiente, pero los detalles no dejan de sorprender. Según recordaron en LAM, esa noche Duggan la recibió sin arreglarse, en "joggineta", le pidió que le hiciera la cama, ella le hizo masajes en los pies y terminaron tomando sopa. Tras un simple beso, él la "fletó" en un taxi.

El misterio de la intimidad

Embed - Tomás Dente expuso a un reconocido conductor con una fuerte intimidad sexual: "No tenía erección"

El punto más álgido de la aclaración llegó cuando le consultaron si era verdad que ella había difundido el rumor sobre la disfunción sexual del conductor. Fue allí donde Pilar se despegó por completo de las declaraciones de Dente y lanzó un nuevo enigmático.

"Yo nunca hablé de la intimidad de Duggan. Esa información la tiene Tomi...es una información que tiene de una colega de Canal 13", reveló Smith, dejando en claro que el presentador de espectáculos mezcló dos historias diferentes para armar su explosivo relato.

Para cerrar el tema y despejar cualquier duda sobre hasta dónde llegó ella con el periodista político, Pilar sentenció: "Yo no me hago cargo porque yo no llegué a conocer la verdad. No, yo acaté que me fletó".