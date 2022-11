Yanina Latorre mostró las amenazas que le mandó Jorge Rial desde su teléfono celular

El conflicto entre Yanina Latorre y Jorge Rial tomó muchísimo mayor vuelo y tensión durante los últimos días. Si bien hubo una causa legal mediante, luego de que el periodista dijese que le ganó un juicio a la angelita, Yanina prendió el ventilador y detalló los comienzos del enfrentamiento que mantienen desde hace años.

Recientemente se dio a conocer que Rial le inició un juicio a Latorre porque se sintió calumniado luego de que ella dijera que “él extorsionaba entrevistados”. El pasado jueves, el presentador habló en su programa y alardeó de haberle ganado dicho caso a la panelista.

Sobre esto, el conductor de Argenzuela contó que ella no se presentó a la última audiencia y que si no quiere tener una mancha deberá asumir la reparación por daño y pagarle una importante suma de dinero. Sin embargo, todo eso tuvo réplica.

Ese mismo día, a la noche y en LAM, Yanina desmintió los dichos de Jorge, explicó los motivos por los cuales no se presentó ante la Justicia (porque con su abogada creen que hay casos realmente más importantes a resolver que una disputa mediática) y redobló la apuesta este viernes cuando confesó que Rial la amenazó. Fue así como mostró los mensajes intimidantes que recibió.

Si bien Yanina comenzó explicando que en alguna época supieron llevarse bien, explicó que de un momento a otro esa relación cambió cuando se filtró una foto de ella en una fiesta en Punta del Este junto a Silvia D'Auro, ex mujer de Jorge y durante una etapa en la que esa pareja se separó en medio de un escándalo (allá por 2011).

“Mi primer problema con él fue cuando me vio con Silvia D'Auro que me dijo que iba a publicar un romance mío con un jugador de fútbol que lo tengo y está en la causa. Esperá que tengo el mensaje. Yo no hablé, sólo fui a una fiesta”, comenzó explicando la panelista de América TV.

Latorre siguió explicando la situación mientras Ángel de Brito, conductor de LAM, mostraba el mensaje a cámara. “Fue el 16 de noviembre del 2015. Fue por mensaje privado de Twitter. Digo el nombre porque no tuve nada que ver con esta persona y lo juro por mis dos hijos. 'Y cómo explicar cómo te garchaste vos a Mondragón. Mañana lo explico al aire’”.

Y habló de sus temores, esos que la llevaron a guardar silencio: “Chicas, hoy 2022, soy grande, pero en ese momento me cagué hasta las patas porque pensaba lo que podía pasar... yo tenía hijos, trabajaba en los medios hacía 3-4 años, yo no me había garchado a Mondragón pero se instala igual que te lo garchaste”.

Luego de recordar otras situaciones de agresión por parte de Rial, como cierre Yanina reflexionó: “Hoy no me importa lo que piense nadie, pero en ese momento mis hijos eran muy chicos, yo no había pasado por todo el problema de Diego que fue en 2017. Yo le tuve miedo cuando me hizo lo de Mondragón, pero después le perdí el miedo y digo lo que pienso”.

De Brito, estuvo atento a todo lo que relató su compañera y finalizó: “Lo que pasa es que cuando te atacan de manera tan vil, genera miedo. Y Rial es llamador además. A mí me parece que cuando alguien genera miedo, lo peor que hacen los demás es ser cómplices de ese miedo y agachar la cabeza”.