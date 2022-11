Jorge Rial no se quedó al margen y habló sobre lo que pasó en Gran Hermano

Gran Hermano sigue siendo uno de los contenidos más elegidos por los televidentes y esto se refleja tanto en el rating de Telefe, como en los comentarios en las redes sociales. En Twitter, los seguidores del reality no dejan de compartir diverso contenido de lo que pasa durante las 24 horas en la casa más famosa de la televisión y también, utilizan la red social del pajarito, para apuntar contra los concursantes que no están jugando bien.

Recientemente, uno de los que quedó en el centro de todas las miradas fue Thiago, quien tuvo una actitud con Agustín que desagradó a muchos afuera del ciclo. Sucedió que el joven entró a la habitación, mientras su compañero dormía, y lo tocó sin su consentimiendo.

En la web no hubo quien no se expresara sobre el tema. Ahora, quien no quiso quedarse al margen fue Jorge Rial, histórico conductor del programa quien, en esta edición, le cedió su puesto a Santiago del Moro. En Argenzuela, el ciclo que lidera en C5N, comenzó diciendo: "¿Hubo alguna queja de Agustín en algún momento del programa?".

Thiago de Gran Hermano

Y continuó: "Yo vi en las redes que hablaban todo el tiempo de esto, y es tan finito el límite ¡El pibe no está dormido! Hasta acá yo veo parte de un juego, salvo que Agustín diga otra cosa y entonces, punto".

Finalmente, Rial agregó: "Yo lo veo y me parece parte de un juego, el otro se hace el dormido ¡Está claro que se hace el dormido, chicos! ¡A mí me acaricias así…! A mi me parece un juego, pero si Agustín dice otro cosa, punto. Veremos".