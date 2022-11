Yanina Latorre reveló qué se lleva Diego Latorre en la valija al Mundial

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol de Qatar y muchas figuras del mundo del periodismo y del espectáculo ya están armando las valijas y preparándose para viajar al Medio Oriente. Uno de ellos es Diego Latorre, quien va a trabajar para ESPN y su mujer, Yanina Latorre, lo está ayudando a no olvidarse de nada.

Fue la panelista quien reveló en LAM (América TV) que es la encargada de hacerle las valijas a su marido, porque no sabe hacer nada solo, y que está más que feliz con su partida. El exfutbolista se va a instalar en el mencionado país durante 40 días, por eso contó con lujo de detalles qué le va a guardar en su equipaje.

La rubia confió que Diego Latorre se va a llevar tres maletas y que hacérselas la llena de estrés. “Le pondré calzoncillos, ocho, tres pijamas, para que le duren una semanita más o menos cada uno, por si hace calor le pongo dos trajes de baño, porque tiene mucho trabajo”, aseguró.

Yanina Latorre sumó las otras prendas que completan su equipase: “Le mando cuatro o cinco bermudas, y pensé veinte remeras. Después tres jeans, porque es un lugar caluroso, y entre ocho o diez trajes. Le guardo entre 15 camisas y muchas corbatas”.

Además, la panelista contó cuál es el mega drama que preocupa a Diego Latorre: “A los periodistas les enseñaron como ir a Qatar porque allá la vida es diferente, real. Diego tuvo que ir dos días a un curso y hoy, por ejemplo, a la mañana le mandaron el video del departamento…”.

“En su departamento, si yo estoy en Qatar y no fui con él, no lo puedo ir a visitar aunque sea su esposa. No puede recibir visita. Si se encuentra con (Marcelo) Tinelli y le dice ‘che, vení a casa a comer una hamburguesa’, no puede. Además, tiene un lavarropas y me preguntó ‘¿cómo hago?’. Diego nunca en su vida lavó la ropa y le dije ‘cuando llegues hacemos una videollamada’ y no puede, están restringidas las videollamadas”, agregó.

Ante estas revelaciones de Yanina Latorre, Ángel de Brito bromeó y le dijo: “o sea, no lo vas a ver hasta que termine el Mundial”. “Para mí, mejor”, le respondió súper honesta la angelita, quien hace unos días admitió que no pasa el mejor presente con el padre de sus dos hijos.