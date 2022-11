Jorge Rial habló de la conducción de Santiago Del Moro en Gran Hermano

A diferencia de las primeras ediciones de Gran Hermano, en esta las redes sociales juegan un papel fundamental. Es allí donde cientos y cientos de seguidores del programa se expresan y comparten lo que sucede las 24 horas del día en el reality de Telefe. En Twitter circula todo tipo de información y ninguno se salva de ser expuesto, ni siquiera Santiago Del Moro, el conductor del ciclo.

Son muchos los internautas que opinan sobre la nueva conducción del programa y comparan la actual con la que hacía Jorge Rial años atrás. Es por esto que el comunicador salió a hablar y opinó del trabajo de Del Moro.

Santiago Del Moro conduce GH 2022

"Quiero decir algo, cuando yo lo conduje era otra etapa y otra época. Hoy ‘Gran Hermano’ tiene otra historia, otra dinámica y Santiago lo está haciendo bárbaro", señaló Rial en Argenzuela, el ciclo que lidera en C5N.

Y continuó: "En aquel momento se necesitaba picante, porque venían de Soledad Silveyra, que fue un estilo innovador y marcó el programa ¡Hoy hay cosas que no se pueden! Yo invitando a pelearse a dos tipos, una locura... Hoy hay cosas que se saca la roja rápido y antes no. Esta etapa necesitaba un conductor como Del Moro, punto. Igual el éxito no es ningún conductor, sino el formato".

No es la primera vez que Jorge se expresa sobre el rol de Del Moro. Anteriormente, contó que el periodista se contactó con él para consultarle cómo conducir GH. "La verdad es que lo agradezco mucho, fue para que le de algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta. Él lo va a hacer muy bien, con su estilo. Es un gran programa y va a ser un éxito", señaló en ese entonces Rial.

Hoy, Gran Hermano es uno de los programas más vistos de la TV argentina y gala tras gala supera con un alto margen de rating a la competencia.