Yanina Latorre le dijo de todo a Diego Brancatelli: "Realmente me preocupa..."

Jorge Rial y Yanina Latorre están llevando a cabo una verdadera batalla campal. Los periodistas están enfrentados no solo meditativamente, sino también en la Justicia, porque él se sintió “injuriado" cuando ella dijo que "extorsionaba entrevistados”.

Este jueves, mientras el conductor de Argenzuela decía que le había ganado el juicio a la mujer de Diego Latorre y que ella le tenía que pagar una elevada suma de dinero, la panelista de LAM lo desmintió.

"La cosa es así: para no seguir el juicio, para que no le quede una mancha como un antecedente, ella asumió la reparación del daño propuesto. Asume que hubo un daño sobre mi persona por las barbaridades que dijo. Aceptó que había causado un daño a mi persona y ahora tiene que pagar una multa. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 28 de la Ciudad de Buenos Aires”, contó Jorge Rial sobre Yanina Latorre.

En ese momento, mientras la figura de C5N daba a conocer la información, Diego Brancatelli hizo una serie de comentarios bastante desafortunados que no le gustaron nada a la rubia, que viene enfrentándose con él desde hace días.

El panelista desvalorizó la palabra de la angelita por no estar recibida de periodista, siguiendo la misma línea de lo que decía Jorge Rial sobre su enemiga mediática, y además hizo un comentario machista al decir que “es mujer” y que eso le quitaba autoridad a su voz.

Ante esa polémica frase, Yanina Latorre aprovechó su lugar en LAM para defenderse: “No puedo creer lo que acabo de escuchar. Brancatelli acaba de decir ‘no importa, me equivoqué’ soy mujer… Realmente me preocupa este tipo de comunicadores”.

“Y todos los otros que estaban ahí no decían nada… No te pongas nerviosa por lo que dice Brancatelli”, le respondió Ángel de Brito. “Soy mujer, me equivoqué. Dios mio”, volvió a repetir Yanina indignada con lo que escucho.

“Te aclaro Brancatelli, y no lo digo en detrimento de los periodistas. No hace falta haber estudiado periodismo para ejercerlo. Es un oficio. Estamos acá, un montón de gente trabajando de periodistas aunque no lo seamos. Hay un montón de periodistas consagrados, como Chiche Gelblung o Lanata, que nunca estudiaron periodismo, así que no me rompas las pelotas”, sumó.

Para cerrar su defensa, Yanina Latorre habló de su larga formación académica: “Soy contadora pública, licenciada en administración de empresas y traductora de francés. Mucho más que vos… Pobre la mujer de él”.