Rodrigo Lussich confesó un affaire con un famoso frente a las cámaras de eltrece

A Rodrigo Lussich no le quedó otra que sincerarse adelante de las cámaras de eltrece. Sucedió que en Socios del Espectáculo, el ciclo que conduce junto a Adrián Pallares, pasaron un video de una entrevista de otro programa, en el que aparecía un presentador junto a otra figura hablando sobre la elección de Chris Evans como el hombre más sexy del mundo.

"¿Acaso ese presentador que está ahí es conocido de esta casa?", consultó de forma pícara Pallares. "Las chicas no saben de qué hablamos…", le respondió Lussich a su compañero.

Y confesó: "En el tape que estábamos viendo, el presentador que está ahí, con una colita… Bueno, lo conozco". Sin filtro, Mariana Brey le preguntó: "No me digas, no me digas. Rodri, ¿vos estuviste con él?".

Rodrigo Lussich

Fue ahí que habló del affaire. "Él me invitó al hotel de Madonna en Miami y bueno, fui. Fue un fin de semana largo de agosto”, señaló y añadió: “Estuve ahí con ese chico, con el chico y la colita. Fue un touch and go”.

Luego, sumó: "¡Está re cambiado! Es una figura muy famosa en el área latinoamericana de Estados Unidos". Entre risas, Brey indicó: "¡Mirá lo que te perdiste, Rodri! ¡Una carrera en Estados Unidos!". Ante esto, él finalmente acotó: "No, no, no. Es solo amistad, solo amistad".